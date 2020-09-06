Formula 1 İtalya GP'de kazanan Pierre Gasly

DHA

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 8'inci yarışı olan İtalya Grand Prix'te kazanan AlphaTauri'den Pierre Gasly oldu.

Autodromo Nazionale Monza'da koşulan yarışa 10'uncu sırada başlayan Fransız pilot Gasly, olaylı geçen yarışın sonunda damalı bayrağa ulaşan ilk isim olmayı başardı ve kariyerinin ilk Formula 1 galibiyetini aldı. McLaren'dan Carlos Sainz yarışı ikinci sırada tamamlarken, Racing Point pilotu Lance Stroll ise 3'üncü sıradan podyuma girdi.

OLAYLI YARIŞ

Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın pole pozisyonunda başladığı yarışta Haas pilotu Kevin Magnussen'in 19'uncu turda yolda kalmasıyla güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla birlikte çok iyi bir atak yapan Charles Leclerc, viraj sırasında aracın kontrolünü kaybedince bariyerlere girdi ve kırmızı bayrak kararıyla yarış durduruldu. Bu sırada pit hatası nedeniyle yarışın lideri Hamilton, 10 saniyelik dur-kalk cezası alınca, yarışın kaderi tamamıyla değişti.

GASLY'NİN KARİYER GÜNÜ

Formula 1'in en şık takımı AlphaTauri'nin pilotu Gasly bu süreçte liderliğe yükselirken, rakibi İspanyol pilot Sainz kendisini çok zorlamasına rağmen birinciliği kimseye bırakmadı ve yarışı kazanmayı başardı. Fransız pilot bu zaferle birlikte kariyerinde ilk kez yarışı birinci sırada tamamladı.

HAMILTON VE MERCEDES LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

İtalya GP'nin ardından Lewis Hamilton, 164 puanla şampiyonada liderliğini korurken, ikinci sıradaki Valtteri Bottas ise 117 puana yükselerek Max Verstappen'i geride bıraktı. Takımlar şampiyonasında da Mercedes puanını 281'e yükseltti ve ikinci sıradaki Red Bull ile puan farkını 123'e çıkarttı.

İtalya Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI



1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 117

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lance Stroll (Kanada): 57

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 57

Sezonun 9'uncu yarışı Toskana Grand Prix, önümüzdeki hafta sonu İtalya'nın Mugello pistinde koşulacak.