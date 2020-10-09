Formula 1 heyecanı Almanya'da devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan Almanya’da yaşanacak. Sezonun 11. yarışı 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti’nde 60 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00’da, yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.10’da başlayacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 205 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 161
3 - Max Verstappen (Hollanda): 128
4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 65
5 - Alexander Albon (Tayland): 64
Takımlar klasmanı
1 - Mercedes: 366
2 - Red Bull Racing: 192
3 - McLaren: 106
4 - Racing Point: 104
5 - Renault F1 Team: 99
Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.