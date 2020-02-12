Formula 1 Çin Grand Prix'ine koronavirüs engeli! Ertelendi...

Gizlice Muriç'i izlemişler! '21 milyon Euro ödemeye hazırız

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.