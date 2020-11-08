Formula 1 araçları, Türkiye'de

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve malzemelerini taşıyan dev kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.
Saat 15.50'de havalimanına inen Cargolux Airlines İnternational şirketine ait Boeing 747 8F tipi kargo uçağındaki araç ve ekipmanlar, çok sayıda personel tarafından tırlara taşındı.
Malzemeler tırlara yüklendikten sonra yarışın yapılacağı Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park'a doğru hareket etti.
Formula 1 yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve ekipmanları, şu ana kadar beş kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yarışın ardından malzemeler kargo uçaklarıyla geri gönderilecek.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçı Ali Gültiken değerlendirdi. Gültiken, Enner Valencia için, "oyun kurma becerisi yok, büyük takım oyuncusu değil." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor mücadelesini değerlendirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.
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Süper Lig'in 8'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde ‘Geçmiş Olsun İzmir' yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.