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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 01:03
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Formula 1 araçları, Türkiye'de

Formula 1 araçları, Türkiye'de

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AA

Formula 1 heyecanını İntercity İstanbul Park'ta yaşatacak olan F1 araçları ve malzemelerini taşıyan 5. kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına geldi.

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve malzemelerini taşıyan dev kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.

Saat 15.50'de havalimanına inen Cargolux Airlines İnternational şirketine ait Boeing 747 8F tipi kargo uçağındaki araç ve ekipmanlar, çok sayıda personel tarafından tırlara taşındı.

Malzemeler tırlara yüklendikten sonra yarışın yapılacağı Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park'a doğru hareket etti.

Formula 1 yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve ekipmanları, şu ana kadar beş kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yarışın ardından malzemeler kargo uçaklarıyla geri gönderilecek.

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