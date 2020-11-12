Formula 1 araçları İstanbul'un tarihi noktalarında

Formula 1, İstanbul'da düzenlenecek olan yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı.

9 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönen Formula 1, 14’üncü etabı DHL Türkiye Grand Prix'i için tanıtım videosu yayınlandı. Görüntülerde Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly, İstanbul'un tarihi noktalarından geçiş yapıyor.

