Formula 1 araçları İstanbul'un tarihi noktalarında

9 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönen Formula 1, 14’üncü etabı DHL Türkiye Grand Prix'i için tanıtım videosu yayınlandı. Görüntülerde Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly, İstanbul'un tarihi noktalarından geçiş yapıyor.
Formula 1, İstanbul'da düzenlenecek olan yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı.
Galatasaray'da yönetim kurulu kararıyla alınan ve 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan erken seçim zor girmiş durumda.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BeIN Sports'a verdiği röportajda Sergen Yalçın'ın ayrılık haberlerine tepki gösterdi ve "Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz" dedi. Çebi, Cenk Tosun'un transferine ve yabancı hakem konusuna açık kapı bıraktı.
Hırvatistan maçında koronavirüslü Vida ile temas kurulmasından şüphelenilerek covid testi yapılan Milli takımımızdan sevindiren haber.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
TFF Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonunun devre arası transfer dönemi tarihlerini belirledi.