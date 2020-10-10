Formula 1 Almanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

Almanya'nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.
Bottas, 1.25.269'luk derecesiyle en hızlı tur zamanının sahibi olurken, kariyerinin 14, bu sezon ise 3. pole pozisyonunu elde etti.
Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.25.525'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen de 1.25.562'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Racing Point'te kendisini iyi hissetmediği için üçüncü antrenman seansına çıkmayan Lance Stroll'ün yerine Nico Hulkenberg sıralama turlarına katıldı. En yavaş turu atan Alman pilot, yarınki yarışa son sıradan başlayacak.
Formula 1'de 90 kez podyumun zirvesine çıkan Lewis Hamilton, yarın TSİ 15.10'da koşulacak Almanya Grand Prix'sinde, kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane Michael Schumacher'in rekorunu egale etmeye çalışacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına izin verildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in “İki kişiye maaşları eksik ödedik. Onların ne halt yediğini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi” sözleri Florya'da deprem etkisi yarattı. Bahsi geçen futbolcuların Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıkarken iki oyuncudaki isteksizlik ve formsuzluğun bu durumdan kaynaklandığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in iki ismi nasıl motive edeceği ise merak konusu.
Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya'yla oynanan hazırlık maçında göz dolduran Efecan Karaca'yı Rusya maçında ilk 11'de sahaya sürecek.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.
Transfere en çok parayı İngilizler harcadı. Biz ise 13. sırada yer aldık. Ligimizde mücadele eden 21 takım toplamda 33.24 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Süper Lig, İngiltere alt ligi Championship, İtalya Serie B ve La Liga 2'nin gerisinde kaldı. En çok bonservis ödemesi ise Fenerbahçe'ye ait.