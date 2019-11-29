Formula 1 Abu Dabi hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 Abu Dabi nereden izlenir?

Formula 1 Abu Dabi hangi kanalda, saat kaçta? sorusu formula severler tarafından merak ediliyor. 2019 yılının Formula 1 son yarışı için geri sayım başladı. Pilotlar bu yılın son yarışında, Abu Dabi'de piste çıkacak.Yarışa Red Bull pilotu Max Verstappen ile şampiyonluğunu ilan eden Mercedes Pilotu Lewis Hamilton favori olarak geliyor. Yarışı izlemek isteyenler Formula 1 Abu Dabi hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

FORMULA 1 ABU DABİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turu, 30 Kasım'da TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 260

4. Charles Leclerc (Monako): 249

5. Sebastian Vettel (Almanya): 230

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 701 puan

2. Ferrari: 479

3. Red Bull: 391

4. McLaren: 140

5. Renault: 91