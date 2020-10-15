Formula 1, 2021 takviminde İstanbul'u düşünmüyor

NTV Spor

Formula 1, 2021 takviminde İstanbul'a yer vermeyi düşünmüyor. Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemi nedeniyle yer verdikleri pistleri gelecek sezonun takvimine dahil etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Formula 1 yeni sezonun takvimini planlıyor.

Pandemi nedeniyle 2020 sezonunda klasik takvimin dışına çıkan motorsporlarının 1 numaralı organizasyonu, eskiye dönüşü hedefliyor.

Formula 1 CEO'su Chase Carey, şampiyonanın resmi podcast'ine 2021 takviminin ayrıntılarını anlattı.

Salgın tedbirleri nedeniyle bu sezon yarış ve pist sayısını azalttıklarını söyleyen Carey, ulaşımı kolaylaştırmak için Avrupa'da Grand Prix'lere yöneldiklerini belirtti.

Ancak Formula 1 yeni sezonda yeniden dünyanın dört bir yanındaki pistlere dönüş hazırlığında.

İstanbul, İmola ve Mugello gibi tarihi özelliği olan yarışları 2021 takviminde düşünmediklerini ifade eden, Carey, bu pistlerin yerine diğer kıtalardaki Grand Prix'leri dahil edeceklerini söyledi.

Güncellenen 2020 takvimiyle 9 yıl sonra Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul'daki Türkiye Grand Prix'si, 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.