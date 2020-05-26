Forma giydiği 4 takım da küme düştü

Türkiye'deki kariyerine başlamadan önce Hollanda'da forma giydiği son kulübü Go Ahead Eagles 2017-17 sezonunda küme düşen Manu, 2017-18 sezonunda aynı sonu transfer olduğu Gençlerbirliği'nde gördü. Ligin en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, Manu'nun forma giydiği sezon 29 yıl sonra kendisini 1'inci Lig'de buldu.
Başkent temsilcisi, bu sezon başında tek sezonluk ayrılığın ardından Süper Lig'e döndü. Gençlerbirliği'yle küme düştükten sonra o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'a transfer olan Elvis Manu, sezon başında takımıyla Süper Kupa'yı kazansa da sezon sonu yeşil-siyahlıların 7 yıldır yer aldığı Süper Lig'den düşüşüne engel olamadı. Akhisar macerası da diğer kulüpler gibi tek yıl süren futbolcu, bu sezon başında yolunu tuttugu Çin'in Beijing Renhe takımıyla da aynı kaderi yaşayıp art arda dördüncü kez küme düştü.
Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.
Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu görünüyor" dedi.
Serie A takımlarından Roma'nın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle küçülmeye gideceği ve Cengiz Ünder'in de dahil olduğu bazı oyuncularla yollarını ayıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe ile Mart 2020 itibariyle yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" dedi.
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, dün Sırp gazetesinde EuroLeague'in iptaline ilişkin yayımlanan röportajındaki durumun çok farklı noktalara ulaştığını söyledi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kamp sürecinde görev alacak çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.