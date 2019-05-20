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  3. Florya'da teknik heyet ve futbolcular taraftar ile buluştu

Florya'da teknik heyet ve futbolcular taraftar ile buluştu

Florya'da teknik heyet ve futbolcular taraftar ile buluştu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, elde ettiği başarıyı taraftarıyla kutladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla buluştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı.

Terim'in balkona gelişiyle meşaleler yakıp, havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Yapılan tezahüratlara bir süre eşlik eden Terim, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtü üstünden çıkartarak bir taraftara verdi. Ardından futbolcular ve teknik heyette yer alan diğer isimler de balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. Birçok futbolcu, taraftarlara "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

Şampiyonluk kutlamalarının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tesislerden ayrıldı.

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