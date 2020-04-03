Florya taşındı!

AKŞAM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularının antrenmanlardan geri kalmaması için her türlü tedbiri alıyor. Teknik heyetin isteği doğrultusunda futbolcuların evlerine antrenmanları daha rahat yapacakları spor aletleri gönderildi.
GECİKMELİ ÖDEME
GALATASARAY Kulübü’nde personelin maaşlarında kesinti yapılmayacak. Çalışanların maaşlarının büyük bölümünü yatıran Sarı-Kırmızılı yönetim, sıcak para sorunu nedeniyle kalan kısımları gecikmeli de olsa ödeyecek.
TELLES’E MECBUR
EXPRESS gazetesinin haberine göre; Chelsea, Porto’ya 40 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Alex Telles’i alacak. Bu durumda G.Saray da transferden 3 milyon 350 bin euro kazanacak
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in 17 yaşındaki genç yeteneği Adil Aouchiche'nin transferi için devreye girdiği iddia edildi.
İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.
Bu ifadeler Alexander Sörloth'a ait... Ülkesinde bir televizyon programına konuşan ‘Kuzeyin Kralı', “Real Madrid, yer yüzünün en büyük takımlarından biri. Bayern de öyle. Oynamak istemiyorum dersem kimse bana inanmaz. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Transferde de önce onların ikna edilmesi gerekiyor” dedi.