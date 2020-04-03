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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 08:01
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 08:01

Florya taşındı!

Florya taşındı!

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Koronavirüs salgını nedeniyle Florya Metin Oktay Tesislerinde antrenman yapamayan Galatasaraylı futbolcuların geri kalmaması için her türlü tedbir alınıyor.

AKŞAM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularının antrenmanlardan geri kalmaması için her türlü tedbiri alıyor. Teknik heyetin isteği doğrultusunda futbolcuların evlerine antrenmanları daha rahat yapacakları spor aletleri gönderildi.

GECİKMELİ ÖDEME

GALATASARAY Kulübü’nde personelin maaşlarında kesinti yapılmayacak. Çalışanların maaşlarının büyük bölümünü yatıran Sarı-Kırmızılı yönetim, sıcak para sorunu nedeniyle kalan kısımları gecikmeli de olsa ödeyecek.

TELLES’E MECBUR

EXPRESS gazetesinin haberine göre; Chelsea, Porto’ya 40 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Alex Telles’i alacak. Bu durumda G.Saray da transferden 3 milyon 350 bin euro kazanacak

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Sol şeride Ramirez

Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.

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