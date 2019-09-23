Florin Andone ilk maçında isabetli şut çekemedi
Süper Lig'in 5. haftada Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın yeni isimlerinden Florin Andone, ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Mücadeleye 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Andone, Yeni Malatyaspor kalesine şut çekemedi.
Topla 26 kez buluşan Andone, yüzde 37.5 isabet ile 6 kez isabetli pas yapabildi. Girdiği 4 ikili mücadelenin 1'ini kazanabilen golcü oyuncu, 7 hava topu mücadelesinin 4'ünde başarılı oldu.
Andone için 2 kez ofsayt bayrağı kalkarken, Rumen oyuncu 2 kez de faule maruz kaldı.
İşte Andone'nin rakamları;
84 dakika
Şut: 0
Dribling: 1/1
Topla buluşma: 26
İsabetli pas: 6 (%37.5)
Orta: 1
İkili mücadele: 1/4
Hava topu mücadelesi: 4/7
Faul: 2
Ofsayt: 2