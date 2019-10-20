Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Florin Andone Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Alırsak eleştiriliriz'

Florin Andone Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Alırsak eleştiriliriz'

Florin Andone Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Alırsak eleştiriliriz'

Galatasaray’da attığı iki golle Sivas galibiyetini getiren isim olan Florin Andone'nin Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Transferin son günü Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan Rumen forveti, 8 ay önce ise Fenerbahçe istedi.

Ersun Yanal, kadro dışı bırakacağı Slimani'nin yerine birinin alınmasını talep edince Fenerbahçe, ara transferde Andone'yi gündemine aldı. Brighton'da devreyi 2 golle kapatan 26 yaşındaki için, "Ligde 1 gol atan Slimani'nin yerine 2 gol atan Andone'yi alırsak eleştiriliriz" görüşü ağır basınca transferden vazgeçildi.

Fenerbahçe'nin almadığı Andone, Fatih Terim'in isteğiyle sezon başında sarı-kırmızılı formayı giydi.

FLORYA'DA NEŞELİ SESLER!

Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynayacağı Real Madrid maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın dünkü antrenmanına gelen Seri'nin çocukları, neşeli anlar yaşanmasına neden oldu. Bu arada sakatlığı nedeniyle Sivas karşısında forma giymeyen Lemina, idmanın tamamında takımla çalıştı.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça
Zehra estetik sorularına sus pus
'Doğum kilolarımla mutluyum'
Hayranıyla birlikte sahneden düştü
Sürpriz albüm geliyor 
<p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya´nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel´i, katıldığı

Çavuşoğlu´ndan ´Gerçekleri Söyleyen´ Gabriel´e Övgü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Aliya İzzetbegoviç'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti

2,5 saatlik mesafe 40 dakikaya inecek! Açılacağı tarih belli oldu