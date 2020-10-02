Flavio: 'Doğru yoldayız'

AKŞAM

Brezilya basınına konuşan Trabzonspor'un yeni transferi Flavio, “Kariyerimde ilk kez kırmızı kart gördüm. Hafta sonu harika bir maç çıkardım. Kazanmak güzeldi. Doğru yolda ilerliyoruz” dedi.

Trabzonspor'un Brezilya ekibi Bahia’dan transfer ettiği Flavio Silva, ülke basınına konuştu. “uol.com. br”ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki orta saha, Yeni Malatyaspor maçıyla ligdeki ilk galibiyetlerini aldıklarını ve bunun devamının geleceğini söyledi: “Harika bir oyun oynadık. İlk yarıda golleri bulduk. Ancak maçın tüm kontrolü bizdeydi. Güven kazandık. İyi oynayarak kazanmak çok önemlidir. Çok fazla konsantre olmuştuk. Ligin ilk maçında ilk kez kırmızı kartla oyundan atıldım. Bu kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttı. Bunu çabuk atlatmam gerektiğini biliyordum. Bu süreci iyi geçirdim. Tanrıya şükür hafta sonu harika bir maç çıkardım. O tatsız deneyimden sonra iyi bir geri dönüş oldu. Kazanmak güzeldi. Bundan sonra oyunuma odaklandım. Doğru yolda ilerliyoruz. Huzur ve güven için galibiyete ihtiyacımız vardı bunu başararak tekrardan güçlendik.”



FIRTINA SERİ PEŞİNDE



Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Trabzonspor, ligde Gaziantep FK’ya konuk olacak. Bordo-Mavililer’de tek hedef sahadan üç puanla ayrılarak üst üste 2. galibiyetini almak.