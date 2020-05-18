Flaş iddia: Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile görüşüyor!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük arayışları sürerken gündemde yer alan isimler Bjelica ve Erol Bulut iken Fransa'dan ilginç bir iddia geldi.
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt ile görüştüğünü iddia etti.
Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş; 95 maçta 26 gole imza atmıştı.
LONJON'UN O PAYLAŞIMI
Le Fenerbahce, qui cherche un nouveau coach, # est entré en discussions avec Dirk Kuyt.— Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) May 18, 2020
İtalya'da 14 Haziran'a kadar tüm spor faaliyetleri durduruldu. İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, kısa süre önce Serie A'nın 13 Haziran'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu açıklamıştı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayış devam ederken Fransız gazeteci Manu Lonjon flaş bir iddia ortaya attı
Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol dursa da transfer çalışmaları aynı hızda sürüyor... Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Galatasaray ile bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşan Fenerbahçe bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular...
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.
İtalya, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan ülkelerin başında geliyor. Virüs ülkenin her yerine sirayet ederken futbolcularda da bundan nasibini aldı. O futbolculardan birisi de bir dönem Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giymiş Fiorentina'nın Uruguaylı futbolcusu Martin Cacares... Cacares, virüse yakalandıktan sonra yaşadığı zor günleri anlattı. İşte Cacares'in o açıklamaları.
Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila konuştu.