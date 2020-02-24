Flaş iddia! Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Kadıköy’de Galatasaray’a karşı elde edilen 20 yıllık üstünlük dün Koç’un döneminde 3-1’lik skorla bozuldu, ezeli rekabetteki seri, tarihe karıştı.

Zirveden uzak kaldığı sezonda evinde Galatasaray’a da yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de taraftar çıldırdı ve Ali Koç ve kurmaylarını istifaya çağırdı.

Maçın son saniyelerinde protokol tribününe yakın bölüm karıştı. Taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından Ali Koç dayanamadı ve protokolden aşağıya atladı. Fenerbahçe Başkanı’nın girdiği tribünde arbede yaşanırken, Koç’un güvenlikleri Başkan’ı içeriye çekti. Koç’un, arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.

(Fanatik)