Flaş Ersun Yanal gerçeği! 'G.Saray kovdurdu' demesinler diye...

Peş peşe gelen kötü sonuçlara Galatasaray yenilgisi de eklenince Ersun Yanal’ın kovulacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Yönetim halen sessizliğini koruyor. Ancak bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Buna göre Fenerbahçe Yönetimi, “Ersun Yanal, Galatasaray yüzünden kovuldu” yorumlarının önüne geçmek için deneyimli teknik adamla şimdilik yola devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler’in, bundan sonra yaşanacak ilk puan kaybında bu hamleyi yaparak Yanal’ın görevine son vereceği öne sürüldü.
(Fanatik)
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
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