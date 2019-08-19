  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:17
  • |
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:24

Flaş Burak Yılmaz gelişmesi! Golcü oyuncu Lecce ile anlaştı

Flaş Burak Yılmaz gelişmesi! Golcü oyuncu Lecce ile anlaştı

Paylaş

Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Lecce, yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.

TM Dijital Haber Merkezi

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Dün İtalya Kupası 3.Tur maçında Salernitana’yı 4-0 yenerek bir üst tura çıkmayı garantileyen Lecce’de sarı kırmızılı taraftarların Burak Yılmaz’a olan tutkusu tribünlere yansıdı. Lapadula’nın yanına iyi bir forvet almak isteyen Başkan Sticchi Damiani, maç sonunda tecrübeli golcü hakkında sorulan sorulara yanıt vermezken, Serie A ekibinin hala bu transferden vazgeçmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

İŞLER İKİ BAŞKANIN ANLAŞMASINA KALDI

4-0 biten 90 dakikanın ardından Lecce taraftarları takımını alkışlarken, tribünlerden yükselen Burak Yılmaz sesleri ve Türk bayrağının açılması büyük dikkat çekti. Zaza, Babacar, Monting’i gündemine almasına rağmen Burak sevdasından vazgeçmeyen İtalyan yöneticiler menajer Özkan Doğan’a tam yetki verirken, kulüple yıldız golcü arasında herhangi bir sorunun olmadığı, artık anlaşmanın Fikret Orman ile Sticchi Damiani’nin el sıkışmasına kaldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde forma numaralarını açıklayan Lecce’de ‘17’nin’ boş olması gözden kaçmazken, teknik direktör Liverani’nin ‘Ondan vazgeçmeyeceğiz’ ifadeleri bu işin daha bitmediğini gösterdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Dwight Howard, Lakers'a geri dönüyor

title

Solskjaer'den Marcos Rojo açıklaması: Çok iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi

title

Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday oldu

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe, Michael Frey'in satın alma opsiyonuyla birlikte Nürnberg'e kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta son dakika ayrılık şoku!
Beşiktaş'ta son dakika ayrılık şoku!

Beşiktaş'ta son dakika ayrılık şoku!

Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Lecce, yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye şok!
Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye şok!

Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye şok!

Milan tarafından satış listesine konulan Diego Laxalt'ın Fenerbahçe'yi düşünmediği öğrenildi.

Fransız basını duyurdu! 'Dünya yıldızı Türkiye'ye transfer oldu'
Fransız basını duyurdu! 'Dünya yıldızı Türkiye'ye transfer oldu'

Fransız basını duyurdu! 'Dünya yıldızı Türkiye'ye transfer oldu'

Fransa'nın L'Équipe gazetesi Daniel Sturridge'in Trabzonspor ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Diagne'de son dakika transfer gelişmesi!
Diagne'de son dakika transfer gelişmesi!

Diagne'de son dakika transfer gelişmesi!

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Mbaye Diagne, bu kez Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktı.

Dünyaca ünlü antrenör PPMS hastalığına yakalandı
Dünyaca ünlü antrenör PPMS hastalığına yakalandı

Dünyaca ünlü antrenör PPMS hastalığına yakalandı

Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın eski başantrenörü David Blatt, PPMS hastalığına yakalandığını açıkladı.

Didier Drogba'dan şaşırtan karar! Adaylığını koyuyor...
Didier Drogba'dan şaşırtan karar! Adaylığını koyuyor...

Didier Drogba'dan şaşırtan karar! Adaylığını koyuyor...

Galatasaray'ın da eski oyuncularından olan Didier Drogba, ülkesinde futbol federasyonuna aday oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.