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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 10:54
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 11:48

Flamengo'da 293 koronavirüs testinin 38'i pozitif çıktı

Flamengo'da 293 koronavirüs testinin 38'i pozitif çıktı

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Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.

Brezilya’nın köklü kulüplerinden Flamengo; futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline 30 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38’inin pozitif çıktığını duyurdu.

38 POZİTİF VAKANIN 5’İ FUTBOLCU

Öte yandan Kırmızı-Siyahlı ekip, 38 pozitif vakanın 5’inin futbolcu olduğu detayını da verdi.

Test sonuçları pozitif çıkanların derhal karantinaya alındığını açıklayan Brezilya ekibi, hastaların raporlarının günlük olarak takip edileceğini açıkladı.

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