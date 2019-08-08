Flamengo Mario Balotelli transferini bitirmek üzere

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'nun, Mario Balotelli ile anlaşma üzere olduğu belirtildi.

Marsilya ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli'nin, Flamengo'ya transferinin yakın olduğu kaydedildi.

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Mario Balotelli ile Flamengo prensip anlaşmasına vardı ve resmi açıklamasının kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Haberde; İtalyan golcünün, Flamengo ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonuslarla birlikte toplam 15 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Geçen sezon devre arasında Marsilya'nın yolunu tutan Balotelli, 15 maçta 8 gol atmış ve etkileyici bir performans göstermişti.

(Sporx)