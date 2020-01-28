Flamengo, Inter'den Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı

SPOR GÜNDEMİ

Transferi resmen açıklandı Transferi resmen açıklandı Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord ile Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a imza atmak için Hollanda'ya gidiyor.

6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldılar 6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldılar Elazığspor, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla ligden çekilme talebinde bulunacak.

Beklenen haber geldi! Falcao ve Saracchi... Beklenen haber geldi! Falcao ve Saracchi... Galatasaray, Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiğini ve iki oyuncunun da tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'da ayrılık! Ne Nzonzi ne de Belhanda... Galatasaray'da ayrılık! Ne Nzonzi ne de Belhanda... Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Serie A'ya gidiyor.

İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.