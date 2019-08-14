Fırtına'da Sörloth 11'de

DEPLASMANDA Prag’la 2-2 berabere kalan ve Avrupa Kupaları’nda tura çok yaklaşan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

AKŞAM

Teknik Direktör Ünal Karaman, dün Prag maçının oyun taktiğinin ön plana çıktığı bir çalışma yaptırdı. İlk maçta oyuna sonradan giren ve harika bir performans gösteren Sörloth yarın ilk 11’de şan bulacak. Karaman, Çekya’da bekleneni veremeyen Mikel’i ise bu kez kulübede bekletecek. Bugün Ünal Karaman bir basın toplantısı yapacak.