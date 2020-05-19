Fırtına'da hedef iç transfer

AKŞAM
Koronavirüs nedeniyle görüşmelerin durduğu transferde, tarafl ar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, salgın sonrası ortaya çıkan ekonomik tablo üzerinde yeniden anlaşma zemini arayacak.
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
Vialli amansız hastalıkla mücadelesini, 90 ve 85 yaşındaki ebeveynlerine verdiği sözü anlattı: “Babam 90, annem 85 yaşında. Babama çok ciddi bir söz verdim. ‘Senden önce ölmeyeceğim' dedim. Çünkü baba olduktan sonra evlat kaybetmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladım. Hayatımda çok şeyi değiştirdim.”
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Washington, “Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi” ifadelerini kullandı.
FIFA futbolcu sözleşmelerinde yapılması planlanan değişiklikle ilgili son sözünü söyledi. Mücbir (zorlayıcı) sebep ortadan kalkarsa oyuncular mukavelelerinde yazan parayı alacak. Kulüplerin indirim hakkı sadece koronavirüs dönemi için geçerli sayılacak.
Sezona devam eden Bundesliga'nın 26. haftasında Hertha Berlin'in deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0 mağlup ettiği maça ‘sosyal mesafe ihlali' damga vurdu.
Washington DC Fenerbahçeliler Derneği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Washington'daki evsizlere yemek ikramında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs sebebiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda değişik bir kutlama yapılacağını açıkladı.