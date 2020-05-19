Fırtına'da hedef iç transfer

SPOR GÜNDEMİ

Korona yarasını üyeler saracak Korona yarasını üyeler saracak Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.

Babamdan önce ölmeyeceğim Babamdan önce ölmeyeceğim Vialli amansız hastalıkla mücadelesini, 90 ve 85 yaşındaki ebeveynlerine verdiği sözü anlattı: “Babam 90, annem 85 yaşında. Babama çok ciddi bir söz verdim. ‘Senden önce ölmeyeceğim' dedim. Çünkü baba olduktan sonra evlat kaybetmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladım. Hayatımda çok şeyi değiştirdim.”

Fenerbahçe'yi çok sevdim... Fenerbahçe'yi çok sevdim... Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Washington, “Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi” ifadelerini kullandı.

Salgın biterse indirim biter Salgın biterse indirim biter FIFA futbolcu sözleşmelerinde yapılması planlanan değişiklikle ilgili son sözünü söyledi. Mücbir (zorlayıcı) sebep ortadan kalkarsa oyuncular mukavelelerinde yazan parayı alacak. Kulüplerin indirim hakkı sadece koronavirüs dönemi için geçerli sayılacak.

Öpmedim taktik verdim! Öpmedim taktik verdim! Sezona devam eden Bundesliga'nın 26. haftasında Hertha Berlin'in deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0 mağlup ettiği maça ‘sosyal mesafe ihlali' damga vurdu.

Başkan Erdoğan'dan ilham aldık Başkan Erdoğan'dan ilham aldık Washington DC Fenerbahçeliler Derneği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Washington'daki evsizlere yemek ikramında bulundu.