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aksam.com.tr
  • 15 Mart 2020 Pazar 08:00
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  • 15 Mart 2020 Pazar 08:00

Fırtına öncesi sessizlik

Fırtına öncesi sessizlik

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Zirvenin tepesinde yer alan iki takımın seyircisiz kapışmasında kazanan büyük avantaj yakalayacak. Trabzon bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi.

AKŞAM

SÜPER Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle maç seyircisiz oynanacak. İki takımın 52 puana sahip olduğu haftada kazanan ekip önemli bir avantaj elde edecek. Bordo-Mavili takım bu sezon İstanbul’un 5 kulübüne karşı oynadığı maçlarda yenilmedi. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Bld ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9’unda Trabzon, 7’sinde Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden Bordo-Mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.

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