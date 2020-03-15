Fırtına öncesi sessizlik

AKŞAM
SÜPER Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle maç seyircisiz oynanacak. İki takımın 52 puana sahip olduğu haftada kazanan ekip önemli bir avantaj elde edecek. Bordo-Mavili takım bu sezon İstanbul’un 5 kulübüne karşı oynadığı maçlarda yenilmedi. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Bld ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9’unda Trabzon, 7’sinde Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden Bordo-Mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26 haftasında kendi sahasında 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in taç atışı kullanması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı paylaşıma, Siyah-Beyazlıların eski yıldızı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıracak bir yorum geldi. Brezilyalı yıldız, “Sizi seviyorum, yakında döneceğim” dedi.
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden Fenerbahçe'de genç teknik adamın da görev süresi doldu. Lisansı yetersiz olduğu için sadece iki maç takımın başında maça çıkabilen Göle'nin yerine bundan sonraki maçların takımın başında kim olacağı merak konusu...
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jailson, zorunluluktan defansta görevlendiriliyor ancak Brezilyalı futbolcu bu bölgede yaptığı hatalarla taraftarlara saç baş yolduruyor!