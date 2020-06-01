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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 07:36
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Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha geldi

Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha geldi

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Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hem iç hem de dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.

İç transferde Majid Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun opsiyon haklarını kullanan bordo-mavili ekip, sezon sonu bitecek olan Pereira ile de 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.

BALIKESİRSPOR'DAN İKİ TRANSFER BİRDEN

Dış transferde ilk imzasını attıran Fırtına, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Hemen ardından Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, 22 yaşındaki Malili forvet Aly Malle için de Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

3. TRANSFER CENK ÖZKAÇAR!

Kadroya yeni katılacak oyuncularda genç ve yetenekli isimlere öncelik veren bordo-mavili kulübün yeni hedefi ise Cenk Özkacar... Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için İzmir kulübü ile yapılan temaslarda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

İstanbul ekiplerinin de radarında olan Cenk ile görüşmelere devam eden yönetim, başarılı isme önümüzdeki günlerde imza attırmayı hedefliyor.

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Cenk için otoriteler, 'Bir kaç yıl içinde A Milli Takım'ın değişmez ismi olur' yorumunu yapıyor. İç ve dış transferde yoğun bir trafik yaşayan Trabzonspor geçtiğimiz hafta tam anlamıyla şov yapmıştı.

1.90 boyundaki Cenk Özkacar bu sezon Altay formasıyla 1. Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere toplamda 13 maça çıktı. 811 dakika sahada kaldı.

Stili Çağlar Söyüncü'ye benzetilen genç stoper, U21 Milli Takımı'nda 2 kez görev aldı.

(Fotomaç)

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