Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er

AKŞAM
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır. Trabzonspor’da Ogenyi Onazi dışında eksik gözükmüyor.
MUHTEMEL 11’LER:
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Fernandes, Youessef, Hafez, Aytaç, Yusuf, Pavelka, Khalili, İlhan, Koita
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Nwakaeme, Sosa, Y.Sarı, A.Parmak, Ekuban, Sörloth
Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.
TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.
Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!
Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.
Fransız L’Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao’nun, Monaco’dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray’a imza atacağı vurgulandı.
Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.