SPOR GÜNDEMİ

Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.

Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.

Sturridge piyasa yapıyor Sturridge piyasa yapıyor Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!

Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.

Falcao'dan Monaco ret Falcao'dan Monaco ret Fransız L’Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao’nun, Monaco’dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray’a imza atacağı vurgulandı.

Roma'nın son gözdesi Güven Roma'nın son gözdesi Güven Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.