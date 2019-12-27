Mücadelenin 11. dakikasında Nadir Çiftçi, Domagoj Vida ile girdiği mücadele sonrası faul bekledi. Pozisyona yakın olan maçın hakemi Fırat Aydınus, eliyle 'Oyna' işareti yaptı. Nadir'in yoğun itirazı sonrası Aydınus, önce sarı kart gösterdi. Mücadele devam ettikten sonra Nadir Çiftçi itirazlarına devam etti.

Maçı durduran Fırat Aydınus, ilk sarı kartından 1 dakika sonra Nadir Çiftçi'nin itirazı üzerine direkt kırmızı kart çıkardı.

Nadir Çiftçi, sahadan çıkarken takım arkadaşlarına "Eğer küfür ettiysem..." dediği görüldü.

İKİNCİ KIRMIZI KART YASİN PEHLİVAN'A

Mücadelenin 36. dakikasında Fırat Aydınus, ikinci kez kırmızı kartını çıkarıd.

Yasin Pehlivan'ın Ljajic'e yaptığı faul ardından Fırat Aydınus, Yasin'e önce sarı kart gösterdi. VAR hakemi Ali Şansalan, hakem Fırat Aydınus'u pozisyonu izlemek için VAR'a çağırdı. Pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, kırmızı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINDAN BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, bu kırmızı kart üzerine Fırat Aydınus'a büyük tepki gösterdi.

Önce 'Eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana' şeklindeki tezahüratla tüm stadyum tepkisini gösterdi.