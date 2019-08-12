Tuttosport’a konuşan Terim, “Eğer G.Saray bir gün beni istemezse Fiorentina’ya dönebilirim. G.Saray ve Fiorentina’yı kariyerimde ayrı bir yere koyarım” dedi.

AKŞAM

İTALYA’YA giden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, eski takımı Fiorentina hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TuttuSport’a konuşan Fatih Terim, “Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse, Fiorentina’ya dönmeyi düşünebilirim. Galatasaray ile birlikte Fiorentina’ya karşı oynamak garip bir duygu. Fiorentina’da taraftarı, medyası, insanı ile bir bütün olmuş haldeydik. Galatasaray ile Fiorentina’yı kariyerimde ayrı yere koyarım” dedi. Türkiye’deki yabancı sınırı konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Milli Takım’ın başındayken yabancı sınırlamasının değiştirilmesi için çok uğraştım. Futbolumuzu geliştireceğine inandım. Şimdi Türk oyuncuların Avrupa’da iyi işler yapmasından gurur duyuyorum” dedi. Öte yandan İmparator, bayram sebebiyle, “Tüm G.Saray ailesinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Geçen sezonu 3 kupa ile kapattık. Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğimizi görüyorum, düşünüyorum” mesajını yayınladı.