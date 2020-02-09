Fiorentina'nın Radamel Falcao'su Franck Ribery!

Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.

Akşam.com.tr / Emre KACAN

Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra Türk ekipleri dahil birçok takımla adı anılan ancak İtalya'dan Fiorentina ile anlaşan Franck Ribery, takımının formasına hasret kaldı. Önce aldığı ceza, ardından yaşadığı sakatlık ile Fransız yıldız sahalara bir türlü dönemedi.

Sezona hiç de fena başlamayan Ribery, 9. haftaya gelindiğinde 4 gole (2 gol, 2 asist) direkt katkısının yanı sıra oynadığı oyunla da takımına liderlik ediyordu. Ancak 36 yaşındaki oyuncu Lazio maçı sonrası yardımcı hakeme fiziki müdahalede bulunması sebebiyle kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Takıma dönüşü iple çekilen yıldız isim bu sefer de sakatlık kurbanı oldu. Lecce maçında ayak bileğinden sakatlanan Ribery, Kasım 2019'dan bu yana sahalardan uzak kalmış durumda.

FALCAO İLE KADER ORTAĞI

İtalyan ekibinin oynadığı 15 maçta cezası ve sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen yıldız oyuncu, astronomik maliyeti sebebiyle tartışma konusu oldu. Fiorentina'ya 2 yıl için 11 milyon Euro artı bonusların bulunduğu bir ücretle imza atan Ribery, Şubat ayına gelinmesine rağmen sadece 2 gol atması ve formasından uzak kalması sebebiyle 'fiyasko transfer' etiketi almış durumda.

Ribery transferi, yüksek maliyeti ve sakatlıklarıyla gündemde olan Galatasaraylı Falcao (33) ile özdeşleştiriliyor. Sarı kırmızılı takıma bonuslarla birlikte yıllığı 7,5 milyon Euro'ya yakın bir ücretle imza atan Kolombiyalı yıldız da, bugün oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte 14 resmi maçı kaçırmış olacak ve dönüşü belirsizliğini koruyor. Her ne kadar son haftalarda çıkışa geçen ve 3 maçta 4 gole imza atarak yıldızlaşan Falcao'nun talihsiz sakatlığı taraftarları üzse de, bu maliyetlerin bu yaştaki oyuncular için ne kadar sakıncalı olduğu da gözler önüne serilmiş durumda.

Fatih Terim de dert yanmıştı!

Konuyla ilgili olarak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de özeleştiri yapmış ve üstü kapalı bir şekilde Falcao transferini eleştirmişti. Terim, "Tarzımızı, stilimizi, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Biz transferlerde oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, esasında geleceğine yatırım yapmamız lazım" diyerek 33 yaşındaki Falcao'ya sunulan yıllığı 7,5 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşmeye atıfta bulunmuştu.