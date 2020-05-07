Fiorentina'dan sonra Sampdoria'da da koronavirüs vakası

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testine tabi tutulan 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Daha önceden testi negatif çıkan bir oyuncunun yeni testinin pozitif olduğu ifade edildi.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir belirti görülmediği ve oyuncuların karantinaya alınarak, ilgili protokoller doğrultusunda durumlarının gözlendiği kaydedildi.
Kovid-19 salgınının İtalya'daki ilk döneminde, Sampdoria'da Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmış, daha sonra bütün oyuncular iyileşmişti.
Serie A'nın yeniden başlamasına yönelik tartışmaların hız kazandığı son günlerde, kulüpler oyuncularını antrenmanlara başlatmadan önce Kovid-19 testinden geçirmeye başladı. Yapılan testler neticesinde bazı futbolcularda yeni koronavirüs vakalarına rastlandığı haberleri geliyor.
Serie A takımlarında dünden bu yana, Torino'da bir oyuncu, Fiorentina'da 3 oyuncu, 3 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi yeni Kovid-19 vakaları olarak kaydedilmişti. Sampdoria, yeni vakaların görüldüğü üçüncü ekip oldu.
Fenerbahçe, kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.
Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ardından 12 Haziran'da yeniden start alacak maçlar için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Bu doğrultuda sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu Jose Callejon'u gündemine alan Fenerbahçe'ye İspanyol oyuncudan kötü haber geldi.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mario Mandzukic ile ilgili, son olarak Antalyaspor'da görev yapan vatandaşı Stjepan Tomas'tan açıklama geldi.
Beşiktaş'ın Elia transferi neden olmadı? Başakşehirli futbolcu Eljero Elia, transfer açıklamalarında bulundu. Elia, Beşiktaş'a transfer iddialarını değerlendirdi.
İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.