Fiorentina'da 6 kişide koronavirüs tespiti

SPOR GÜNDEMİ

Musyafa Cengiz ameliyat oldu Musyafa Cengiz ameliyat oldu Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski Galatasaraylı açıkladı: Falcao'nun yerine o gelebilir Eski Galatasaraylı açıkladı: Falcao'nun yerine o gelebilir Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mario Mandzukic ile ilgili, son olarak Antalyaspor'da görev yapan vatandaşı Stjepan Tomas'tan açıklama geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.

Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.

Sezonun transfer hamlesi! İmzalar an meselesi Sezonun transfer hamlesi! İmzalar an meselesi Yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş mutlu sona yaklaştı. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelirken, Beşiktaş yönetimi Mehmet Ekici'ye onay verdi.