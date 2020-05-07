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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 19:47
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 19:53

Fiorentina'da 6 kişide koronavirüs tespiti

Fiorentina'da 6 kişide koronavirüs tespiti

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Fiorentina, dünkü koronavirus testleri sonucunda 3 tanesi futbolcu, 3 tanesi de teknik ekipten olmak üzere takımda toplam 6 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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