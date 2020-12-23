Fiorentina, Ronaldolu Juventus'a ilk mağlubiyetini tattırdı

Serie A'nın 14. haftasında Juventus, sahasında Fiorentina'ya 3-0 mağlup oldu ve siyah beyazlı takım sezonun ilk yenilgisini aldı.

İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Juventus, Fiorentina deplasmanına konuk oldu.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fiorentina 3-0 kazanarak haftanın sürprizine imza atmayı başardı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Vlahovic'in golüyle Fiorentina öne geçti. 18. dakikaya gelindiğinde ise Juventus'tan Cuadrado kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı, ilk yarı Fiorentina'nın 1-0'lık üstünlüğü le btti.

İkinci yarıda Juventus oyuna ağırlığını koyup eşitliği sağlamaya çalışsa da etkili olamadı ve 76. dakikada Alex Sandro'nun kendi kalesine gönderdiği topla fark ikiye çıktı. 81. dakikaya gelindiğinde eski bir Juventuslu olan Martin Caceres farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fiorentina sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Juventus 24 puanda kalarak zirvenin 7 puan gerisine düştü. Fiorentina ise 14 puana yükselerek haftayı galibiyetle kapattı.