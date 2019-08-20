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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 16:59
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 17:05

Fiorentina, Galatasaray'dan Nagatomo'yu istiyor

Fiorentina, Galatasaray'dan Nagatomo'yu istiyor

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Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Fiorentina'nın transfer listesine girdi.

İtalyan basınında yer alan haberde; teknik direktör Vincenzo Montella'nın yedek sol beki talebi üzerine arayışlara geçen Fiorentina yönetimi, hazırlık maçı sonrasında Galatasaray ile Nagatomo için temasa geçti. Nagatomo için gelen teklife henüz bir yanıt vermeyen Galatasaray, değerlendirmeye aldı.

2.9 MİLYON EURO'LUK SIKINTI

FFP anlaşması gereği transfer döneminde sattığı kadar transfer yapabilen ve şu ana kadar 2.9 milyon euro ekside bulunan Galatasaray, teklifin bu rakama ulaşması durumunda transferi daha ciddi şekilde düşünmeye başlayacak.

Fiorentina'nın bu transferi çok istemesi ve yeni takım sahibi Joe Barone'nin de iddialı bir takım kurma arzusu nedeniyle transferin kısa bir süre içerisinde netleşmesinin beklendiği yazıldı.

İTALYA TECRÜBESİ ÖNE ÇIKARIYOR

Yuto Nagatomo'nun İtalya tecrübesi ve istikrarlı performansı nedeniyle Fiorentina'nın as sol beki Cristiano Biraghi ile rekabeti ve kaliteyi artıracağı vurgusu yapıldı.

Galatasaray'ın Ocak 2018'de 1 milyon euro ücretle Inter'den kiralayıp Temmuz 2018'de 2.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Japon sol bek, Parçalı formayla çıktığı 43 resmi maçta 1 gol atıp 7 asist yaptı.

(Sporx)

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