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Finnbogason sesleri

Finnbogason sesleri

G.SARAY golcü arayışlarına başladı. Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekibi Ausburg’un İzlandalı golcüsü Finnbogason’ı listesine aldı.

AKŞAM

Cim-Bom, 6 milyon euroluk bir teklifle Alman ekibinin kapısını çalacak. 30 yaşındaki oyuncunun kulübe 2020 yılının Haziran kadar sözleşmesi bulunuyor. Finnbogason, bu sezon oynadığı 20 maçta 11 gol, 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

3 transfer birden bitti

G.SARAY, bonservisi elinde oyunculara yöneldi. Son olarak Fulham forması giyen Babel’in işini aylar öncesinden bitiren Cim-Bom, sezon sonunda Sivasspor’dan ayrılacak Douglas ile de anlaşma aşamasına geldi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Fenerbahçe’nin yollarını ayırmaya hazırladığı Şener Özbayraklı ile de bir görüşme yaptı. Bu üç ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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