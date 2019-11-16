Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Finaller 12 ülkede

Finaller 12 ülkede

Finaller 12 ülkede

EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek

AKŞAM

Bu ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.

A GRUBU: İtalya (Roma) ve Azerbaycan (Bakü)

B GRUBU: Rusya (Saint Pettersburg) ve Danimarka (Kopenhag)

C GRUBU: Hollanda (Amsterdam) ve Romanya (Bükreş)

D GRUBU: İngiltere (Londra) ve İskoçya (Glasgow)

E GRUBU: İspanya (Bilbao) ve İrlanda (Dublin) 

F GRUBU: Almanya (Münih) ve Macaristan (Budapeşte).


Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
'Demet çok özel, çok kıymetli'
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yer testi görüntüs

Selçuk Bayraktar Paylaştı... AKINCI Yürümeye Başladı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Trafikte görenleri şaşkına çeviren araçlar