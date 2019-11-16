Finaller 12 ülkede
EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek
AKŞAM
Bu ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.
A GRUBU: İtalya (Roma) ve Azerbaycan (Bakü)
B GRUBU: Rusya (Saint Pettersburg) ve Danimarka (Kopenhag)
C GRUBU: Hollanda (Amsterdam) ve Romanya (Bükreş)
D GRUBU: İngiltere (Londra) ve İskoçya (Glasgow)
E GRUBU: İspanya (Bilbao) ve İrlanda (Dublin)
F GRUBU: Almanya (Münih) ve Macaristan (Budapeşte).