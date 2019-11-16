Finaller 12 ülkede

AKŞAM

Bu ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.

A GRUBU: İtalya (Roma) ve Azerbaycan (Bakü)

B GRUBU: Rusya (Saint Pettersburg) ve Danimarka (Kopenhag)

C GRUBU: Hollanda (Amsterdam) ve Romanya (Bükreş)

D GRUBU: İngiltere (Londra) ve İskoçya (Glasgow)

E GRUBU: İspanya (Bilbao) ve İrlanda (Dublin)

F GRUBU: Almanya (Münih) ve Macaristan (Budapeşte).