Finalde sahaya atlayan Türk Youtuber'a hapis istemiyle dava açıldı

Vodafone Park'ta 14 Ağustos 2019'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 3 kişi hakkında birer yıldan üçer yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.
SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER VE ONU ÇEKEN ARKADAŞLARININ HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, YouTube'daki "Deli mi Ne?" kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'ın "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un "yasak alanlara girme" maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Yılmaz'ın saha içindeki görüntülerini kayıt altına alan 3 arkadaşının da "yasak alanlara girme" suçuna iştiraktan birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Bir şüpheli hakkında da takipsizlik kararı verildi. Sanıkların ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanacak.
NE OLMUŞTU?
Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.
Stadyumda Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen 4 arkadaşı da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yılmaz, emniyetteki ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma gittiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu söylemişti.
Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verilmişti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Yılmaz, "yasak alanlara girmek", diğer 4 şüpheli ise aynı suça iştirak etmekten adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Geçtiğimiz sene Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 3 kişi hakkında birer yıldan üçer yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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