Final Four 2019 ne zaman? Final Four maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Final Four 2019 ne zaman? Final Four hangi kanalda yayınlanacak? soruları tüm basketbolseverlerin gündeminde. Final Four mücadelesi kapsamında Fenerahçe Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi Final Four maçları için heyecan dorukta. Fenerbahçe Anadolu Efes final four maçı basketbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Her yıl Avrupa'da farklı bir ülkede gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonuna bu sezon İspanya'nın Vitoria Gasteiz ev sahipli yapacak. Tarihte ilk kez aynı anda iki Türk takımı Dörtlü Final'de bulunuyor. Final Four 2019 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Final Four hakkında tüm detaylar..

FİNAL FOUR 2019 NE ZAMAN?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği Final Four maçları, 17 Mayıs tarihinde oynanacak. 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, 22.00'da ise CSKA Moskova-Real Madrid maçları ekrana gelecek.

FİNAL FOUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu karşılaşmaları Bein Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak. Final karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar Günü oynanacak olan müsabakada, 2018-2019 yılının şampiyonu belirlenmiş olacak.

DÖRTLÜ FİNALDA TÜRK DERBİSİ

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de iki Türk takımı finale yükselmek için birbiriyle karşılaşacak. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonda Fenerbahçe 5, Anadolu Efes ise 3. kez Dörtlü Final'e yükseldi. Türk basketbol tarihinde ilk kez 2 takım birden Dörtlü Final'de olacak.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 5. KEZ FİNAL FOUR'DA

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 sezonda Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i eleyerek üst üste 5. kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını kazandı.