Final derbisi! Galatasaray-Beşiktaş muhtemel 11ler

AKŞAM

CİM-BOM ligin 31. haftasında bugün Beşiktaş’ı konuk edecek. Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada Beşiktaş’ı yenmesi durumunda zirveyi devralacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar bugün berabere kalıp kalan 3 maçını kazanması halinde yine şampiyon olacak. Beşiktaş içinse böyle bir opsiyon yok. Kartal kazanmak zorunda. G.Saray bugün 3 puanı alırsa, liderliğin yanında Beşiktaş’ı da yarıştan koparabilir. G.Saray ve Beşiktaş belki de bu sezonun en kritik maçına çıkacak. Aslan için beraberlik de bir opsiyon ama Kartal kazanmak zorunda. Liderliğin yanında Beşiktaş’ı da yarıştan koparabilir.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Mariano, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak