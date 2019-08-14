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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:52
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:57

Final biletini karaborsadan satmaya çalıştı

Final biletini karaborsadan satmaya çalıştı

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Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına saatler kala Taksim Meydanı’nda elinde İngilizce yazılı bir kağıtla 125 dolar karşılığında bir taraftara karaborsa bilet satmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından yakalandı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına saatler kala Taksim Meydanı’nda elinde İngilizce yazılı bir kağıtla 125 dolar karşılığında bir taraftara karaborsa bilet satmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından yakalandı.

Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00’da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı’na bekleyişini sürdürürken bir şahıs, İngilizce “UEFA super trophy ticket” yazılı kağıtla taraftara bilet satmak istedi. Biletin ne kadar olduğunu soran taraftar 125 dolar karşılığını alınca pazarlık yapmak istedi.

Taksim’in göbeğinde 125 dolara bilet satmaya çalıştı

Şahsın 100 dolara kadar inmesinin ardından taraftar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine karaborsa bilet satan şahsın yanına gelen güven timleri, şahsın elindeki kağıdı alarak karaborsa biletin satışını yasak olduğunu belirtti. Şahsın kimliğini alarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, bilete de el koyarak şahsı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

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