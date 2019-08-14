Final biletini karaborsadan satmaya çalıştı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına saatler kala Taksim Meydanı’nda elinde İngilizce yazılı bir kağıtla 125 dolar karşılığında bir taraftara karaborsa bilet satmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından yakalandı.
Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00’da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı’na bekleyişini sürdürürken bir şahıs, İngilizce “UEFA super trophy ticket” yazılı kağıtla taraftara bilet satmak istedi. Biletin ne kadar olduğunu soran taraftar 125 dolar karşılığını alınca pazarlık yapmak istedi.
Taksim’in göbeğinde 125 dolara bilet satmaya çalıştı
Şahsın 100 dolara kadar inmesinin ardından taraftar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine karaborsa bilet satan şahsın yanına gelen güven timleri, şahsın elindeki kağıdı alarak karaborsa biletin satışını yasak olduğunu belirtti. Şahsın kimliğini alarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, bilete de el koyarak şahsı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge İstanbul'a geldi. Yıldız isim yarın ise Trabzon şehrine ayak basacak.
Fenerbahçe'nin teklifini Şampiyonlar Ligi sebebiyle reddederek Galatasaray'ı tercih eden Nzonzi'nin transferi bitiyor. Oyuncunun kiralık evrakları kulübe ulaştı.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.
Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...
Transferde bir numaralı gündem maddesi forvet olan Beşiktaş, Güney Amerika ve Portekiz pazarına yöneldi.
Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.