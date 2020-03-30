Filippo Inzaghi: 'Futbol kulüpleri yok olacak'

SPOR GÜNDEMİ

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Koşukavak'tan açıklama: 'Fenerbahçe'nin teklifi...' Koşukavak'tan açıklama: 'Fenerbahçe'nin teklifi...' Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'den kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Sergen neşteri vuruyor! 11 ayrılık... Beşiktaş'ta Sergen neşteri vuruyor! 11 ayrılık... Sergen Yalçın, 17 yabancıdan sadece Atiba, Ruiz, N'Koudou, Boyd ve şartlar oluşursa Elneny'nin kalmasını istedi. Boateng'in durumu ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.

480 milyon TL maaş ödenecek! 480 milyon TL maaş ödenecek! Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.