Filippo Inzaghi: 'Futbol kulüpleri yok olacak'

Filippo Inzaghi, koronavirüs salgınının en çok ektilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da futbol kulüplerinin geleceğinin tehlike altında olduğunu söyledi.
Serie B ekiplerinden Benevento'yu çalıştıran Inzaghi, Sky Italia'ya verdiği röportajında salgın nedeniyle ara verilen liglerin yaz aylarında tamamlanması gerektiğini; aksi takdirde bazı kulüplerin yok olabileceğini belirtti:
"Futboldan bahsetmek zor. Hepimiz sağlığımız için bir adım geride duruyoruz, hepimizin en önemli önceliği bu."
(GOAL)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'den kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.
İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Sergen Yalçın, 17 yabancıdan sadece Atiba, Ruiz, N'Koudou, Boyd ve şartlar oluşursa Elneny'nin kalmasını istedi. Boateng'in durumu ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.
Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”