Filip Novak'tan koronavirüs yalanlaması

Çekya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İsrail ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan ve koronavirüsle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Novak, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncellikle belirtmek isterim ki geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Efecan Karaca, sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Hatay'da başlayan büyük yangının ardından spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.
İzmir'in köklü kulüpleri Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu, el ele vererek Hatay'da yanan ormanlar için fidan kampanyası başlattı.
Atakaş Hatayspor kulübü, Hatay'da yanan ormanların yerine dikilmek üzere spor kulüpleri arasında başlatılan fidan bağışı kampanyası için teşekkür etti.