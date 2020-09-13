Filip Novak'ın nişanlısı Katerina: Biz ayrılmadık, Trabzonspor bizi istemedi

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Trabzonspor ile sözleşme uzatmayıp Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'ın nişanlısı Katerina Provaznikova, Bordo-Mavili bir taraftarın eleştirisine cevap verdi. Katerina, “Biz ayrılmadık. Trabzonspor bizi istemedi” dedi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'ın transferiyle ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.



Novak'ın nişanlısı Katerina, bordo-mavili bir taraftarın eleştirisine, "Biz ayrılmadık. Trabzonspor bizi istemedi. Eğer bilmiyorsan o zaman bana Filip pişman olacak deme" cevabı vererek gündem oldu.