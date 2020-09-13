Filip Novak'ın nişanlısı Katerina: Biz ayrılmadık, Trabzonspor bizi istemedi

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'ın transferiyle ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
Novak'ın nişanlısı Katerina, bordo-mavili bir taraftarın eleştirisine, "Biz ayrılmadık. Trabzonspor bizi istemedi. Eğer bilmiyorsan o zaman bana Filip pişman olacak deme" cevabı vererek gündem oldu.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Roma'ya gitti.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ile Süper Lig'de oynayacağı maç öncesi yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.