Filip Novak, Trabzonspor'un teklifini kabul etti

Lig mücadelesinin yanı sıra bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da Sosa’dan sonra bir müjdeli haber de Filip Novak’tan geldi. Sosa bir süre önce yönetim ile yaptığı görüşmede mukavelesinin uzatılmasını kabul etmiş ve imza atmaya hazır olduğunu bildirmişti. Yönetim Sosa’dan sonra Novak ile de bir görüşme yaparken olumlu cevap aldı. Çek futbolcu, “Her şartta imza atmaya hazırım. Burada çok mutluyum ve devam etmek istiyorum. Detayları menajerimle görüşerek karara bağlayın, daha sonra imzayı atarım” dediği öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Karadeniz ekibine gelen 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 7 lig ve 6 Avrupa Ligi maçında görev aldı, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

(Star)