Filip Novak Trabzonspor'da performansı ve centilmenliğiyle dikkat çekiyor

Bordo-mavili kulübe 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Danimarka'nın Midtjylland Kulübünden 1 milyon 900 bin avro bonservis bedeli ile alınan 28 yaşındaki futbolcu, 43 lig maçında 8, kupada da 3 maçta 1 kez olmak üzere toplam 46 maçta 9 gol kaydetti.

Trabzonspor'da ilk sezonunda 15 lig maçında 3 gol atan başarılı savunma oyuncusu, bu sezon da 28 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 31 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Novak'ın gol attığı maçlarda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu.

Çekyalı futbolcu, bu sezon ise Karadeniz ekibinin 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü maçının yanı sıra galip geldiği 3-1'lik Akhisarspor, 2-1'lik Fenerbahçe, 4-2'lik İstikbal Mobilya Kayserispor, 2-1'lik Beşiktaş maçlarında rakip fileleri birer kez havalandı.

Karadeniz ekibi, bu sezon Novak'ın gol attığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.

Kafa golleri

Novak, bu sezon gollerinin çoğunluğunu kafa ile kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, ligdeki 5 golünün 4'ünü kafasıyla rakip ağlara bıraktı.

Çek futbolcu, ilk sezonunda ligdeki 3 golü ise ayakla atmıştı.

Sahada sakin kaldı

Novak, Trabzonspor'da lig ve kupada toplam 46 maçta centilmenliği ile dikkatleri çekerken hiç cezalı konumuna da düşmedi.

Trabzonspor forması altında ilk sezonunu kartsız tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezon 31 maçta 3 kez sarı kart gördü.

Santrfor sıkıntısı akla geldi

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda santrforlarının katkısı konusunda sıkıntı yaşamıştı.

Bordo-mavililerde Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'dan oluşan santrforlar, 34 hafta boyunca 11 gol atmıştı.

Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetmişti.