Filip Novak: Çok gol kaçırdık

Karşılaşmanın ilk golünü kafayla atan Novak, ''Tüm iç saha maçlarından 3 puan almamız gerekiyor. Zaten bu amaçla çıkıyoruz. Maalesef bugün değerlendiremedik. Çok pozisyon kaçırdık. Bugün 2 puan kaybettik. Kaybetmeme serisi önemli ama biz kazanmayı istiyoruz. Bu da bizim için puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu.'' sözlerini kullandı.

''GOL SEVİNCİ TAKIMIMIZIN FİKRİYDİ''

Golden sonra takım halinde yaptıkları sevinci anlatan Çek futbolcu, ''Gol sevincinde takım arkadaşlarımızın adlarının yer aldığı formayla golü onlara armağan etmek takımımızın fikriydi. Onlara destek vermek istedik.'' dedi.