Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finale yükseldi

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada 2 galibiyet alan milliler, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk sette rakibine üstünlük şansı vermedi. 8-4 ve 16-11 üstünlük yakalayan milliler, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.
Hande Baladın ve Meryem Boz ile sayılar bulan Türkiye, 8-3 ve 16-9'luk üstünlüğün ardından 2. seti de 25-15 aldı.
Herbots ile oyunda denge kurmaya çalışan Belçika, 3. seti 20-25 kazanarak maçta durumu 2-1'e getirdi.
Türkiye, moralli rakibi karşısında zorlandı. Özellikle Herbots ile etkili olan Belçika, Janssens'in sayısıyla 22-22 beraberliği yakaladı. File üstünde peş peşe hatalar yapan seti 25-22 yitiren Türkiye, rakibinin 2-2 beraberliği sağlamasına engel olamadı.
Tie-break setine Meryem Boz ile iyi başlayan milli takım, bloklarda sayılar bularak 5-2 öne geçti. Rakibinin skoru 5-4'e getirmesinin ardından Eda Erdem Dündar ile köşelerden üst üste sayılar çıkaran Türkiye, üstünlüğünü 7-4'e taşıdı. Hande Baladın ile aynı şekilde sayı bulan milliler, 13-8 öne geçti. 13-10'luk skorun ardından moladan iyi dönen ve seti 15-10 alan Türkiye, maçı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Omnisport
Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)
Belçika: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Ruysschaert, Van Avermaet, Guilliams, Stragier, Lemmens)
Setler: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25,15-10
Süre: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi.
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını açıklandı.
Trabzonspor Kulübü, son günlerde gündemde olan "Harcama Limitlerinin Esnetilmesi" konusu ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş’ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.
Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.