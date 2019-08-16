Filenin Sultanları Gloria Kupası'na iyi başladı

SPOR GÜNDEMİ

Forması bile hazır! Burak Yılmaz detayı gözlerden kaçmadı Forması bile hazır! Burak Yılmaz detayı gözlerden kaçmadı Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ı yoklamaya devam eden Lecce'de forma numaraları belli oldu.

Cenk Tosun eski kulübüne geri mi dönüyor? Cenk Tosun eski kulübüne geri mi dönüyor? Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını yazdı.

Domagoj Vida için kafa karıştıran teklif Domagoj Vida için kafa karıştıran teklif Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen Roma'nın radarına girdi. Lovren ve Rugani'nin transferlerinde ilerleme kaydedemeyen Roma, Vida'yı alternatifleri arasına aldı.

Galatasaray istemişti! Yeni adresi belli oldu Galatasaray istemişti! Yeni adresi belli oldu Galatasaray ile de adı anılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, 8 milyon euro bonservis karşılığı Bologna'ya transfer olmak üzere...

Galatasaray mı Beşiktaş mı derken yeni adresi belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı derken yeni adresi belli oldu Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminden inmeyen Aboubakar, Fransız ekibi Saint-Etienne’e transfer oluyor.

Fenerbahçe'de yeniden o isim gündeme geldi! Fenerbahçe'de yeniden o isim gündeme geldi! Michy Batshuayi’nin transferinde ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe, Choupo-Moting’i yeniden gündemine aldı.