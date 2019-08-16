Filenin Sultanları Gloria Cup'ta 2'de 2 yaptı!

Galatasaray, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı sezonun açılış maçında Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Süper Kupa sonrası fıkra gibi ceza!

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.