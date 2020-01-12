Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya ile karşılaşacak.
Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesi saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma teve2'den canlı olarak yayınlanacak.
RÖVANŞ GÜNÜ!
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Almanya ile daha önce grup aşamasında karşılaşan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kaybetti.
Finalde tekrar Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı bu maçı kazanması halinde rövanşı da almış olacak.
(Sporx)
Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.
Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens'e talip çıktı.
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıksaydı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirmeyi planlıyordu.
NBA'de Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 11 sayı, 12 ribauntla tamamladığı Denver Nuggets karşılaşmasını 111-103 kazandı.