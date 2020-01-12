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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 11:06
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 11:06

Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak

Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak

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2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Filenin Sultanları, Almanya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya ile karşılaşacak.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesi saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma teve2'den canlı olarak yayınlanacak.

RÖVANŞ GÜNÜ!

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Almanya ile daha önce grup aşamasında karşılaşan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Finalde tekrar Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı bu maçı kazanması halinde rövanşı da almış olacak.

(Sporx)

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