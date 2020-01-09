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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 15:08
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 15:08

Filenin Sultanları, Belçika ile karşılaşacak

Filenin Sultanları, Belçika ile karşılaşacak

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Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda son maçına çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında cuma günü Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen, ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup eden milliler, gruptaki son sınavını Belçika karşısında verecek. Maç, TSİ 18.30'da başlayacak ve D-Smart platformunda yer alan Smart Spor kanalından yayınalanacak.

İki maçını da kazanan Almanya'nın lider olduğu B Grubu'nda, Türkiye ikinci sırada yer alırken henüz tek maç yapan Belçika ve Hırvatistan 3 ve 4. sırayı alıyor. Gruptaki mücadelede perşembe günü Belçika ile Hırvatistan karşılaşacak. Cuma günü de Türkiye-Belçika maçından önce Almanya-Hırvatistan maçı yapılacak.

A Grubu'nda iki maçını da kazanan ev sahibi Hollanda'nın liderliği bulunuyor. Grupta bugün Bulgaristan-Azerbaycan ve Hollanda-Polonya ile yarın Polonya-Azerbaycan maçları yapılacak.

A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020'ye Avrupa Kıtası'ndan gidecek son takım 12 Ocak Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak. 

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